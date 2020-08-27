В Детской областной больнице Калининграда у семилетнего ребенка удалили опухоль мозга

Операцию провели нейрохирурги Детской областной больницы (ДОБ). Как сообщает пресс-служба регионального правительства, семилетний житель Гусева поступил в больницу с регулярно повторяющимися эпилептическими приступами. МРТ головного мозга выявила опухоль правой теменной доли, которая находилась рядом со структурами, отвечающими за двигательные функции в противоположной стороне тела.

В результате трехчасового вмешательства было выполнено удаление опухоли с использованием нового современного нейрохирургического микроскопа и аппарата УЗИ, позволившего очень точно определить локализацию новообразования. Уже на следующий день ребенок встал на ноги. Сейчас он находится в профильном отделении ДОБ, чувствует себя хорошо. Все двигательные функции сохранены в полном объеме, врачи ждут результаты гистологического исследования».

Подобные операции проводились в Калининграде 20 лет назад пациентам, которых из-за тяжести заболеваний нельзя было транспортировать в федеральные центры, но тогда их осуществляли приглашаемые специалисты из Санкт-Петербурга. Новое оборудование, в том числе нейрохирургический микроскоп, позволило внедрить в практику проведение маленьким пациентам не только этих, но и других сложнейших операций калининградскими врачами.