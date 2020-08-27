В Зеленоградске решили продлить курортный сезон

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До конца лета остается всего несколько дней, но власти Зеленоградска уже приняли решение продлить курортный сезон. Как пишет газета «Волна», об этом сообщил и.о. главы администрации города Руслан Андронов. Причиной, побудившей городские власти принять такое решение, стал наплыв отдыхающих - номера в местных отелях уже забронированы и на осень.

- Спасатели будут работать на пляжах как минимум до середины сентября, — отметил Руслан Андронов. — Во второй половине сентября будем оценивать обстановку по погодным условиям.

Напомним, министр культуры и туризма Андрей Ермак анонсировал запуск специальной акции для туристов. Она будет действовать с 1 октября: если гость оплачивает две ночи в отеле, то третью получает в подарок. И еще - скидку 25% на меню в ресторане.