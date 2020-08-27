На площади у Дома Советов в Калининграде пройдет трехдневный Фестиваль креативных индустрий

Фестиваль станет частью городского пикника и пройдет 28, 29 и 30 августа. В течение трех дней педагоги и кураторы Школы креативных индустрий проведут открытые мастер-классы.

В шатрах на Центральной площади бу Дома Совеов будут развернуты студии анимации, дизайна, театральных технологий, студии интерактивных и цифровых технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки. На фестивальной поляне и сцене фестиваля в течение трех дней – хореографический класс. Известные культурные деятели, режиссеры и музыканты проведут лекции на просветительских площадках, на развлекательных – диджей-сеты, кинопоказы и концерты.

Начало фестивальной программы в пятницу, 28 августа – в 15:00; 29 и 30 августа – 11:00. Завершение трех фестивальных дней – в 22:00.