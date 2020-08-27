На каких улицах Калининграда в четверг отключат свет и воду

. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Муниципальное предприятие "Водоканал" информирует калининградцев, что в четверг, 27 августа, до 15-17 часов будет ограничена подача воды на улицах: Беланова 87, 89, 91; Генделя 3А (СИЗО); Тихорецкий тупик 2, 13; Багратиона 29, 33-31, 35-37, 39-41, 43-47, 69-71, 75-79, 81-85, 87-91, 91А-93А, 98-104, 106-110, 112; Богдана Хмельницкого 33-37; Ореховой 1-3; Ротко 1-7, 9-13, 4-8. Это связано с проведением ремонтных работ.

Также в четверг будет отключено электроснабжение по следующим адресам: улица Красная 301, улица Псковская 23, 25,27. Света здесь не будет до 20:00.

Кроме того, отключат свет на улицах Алданской, 20, 20А, 22, 22А, 28, 28А, 32, 36, 38; Берестяной, 10А-Г, 12, 12А-Г, 14, 24А,Б, 28, 28А, 30, 30А; Велосипедной, Грекова, 3-5; Дмитрия Донского, 23, 27; Камской, 2Б, 4, 6, 6А; Карла Маркса, 25, 27; Коломенской, 11, 11Б, 13, 15, 21, 23, 31, 32, 33, 36, 38; проспекте Мира, 6-8; Тихоокеанской, 60; Шиллера, 24-28, 29-31, 37, а также в СНТ "Ромашка". Здесь отключения продлятся до 18:00.