В Калининграде задумались, можно ли старые немецкие кладбища превратить в парки

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградские власти планируют создать зеленый пояс, окружающий центр города, и для этого предполагается крупный зеленый массив на улице Дмитрия Донского превратить в парк. Правда, есть проблема. До войны на территории зеленого массива располагалось сразу несколько кладбищ.

По словам советника губернатора Калининградской области по вопросам архитектуры Вячеслава Генне, эти вопросы - можно ли разбить парк на территории бывшего кладбища, каким должен быть этот парк и так далее - обсудят на специальном воркшопе, который пройдет в конце сентября. Зеленый массив на Донского имеет площадь 12,7 гектара, недавно он был переведен из зоны жилищного строительства в зону парков и садов.

Любопытно, что в этом месте, начиная с 2014 года было эксгумирована осанки более 21 тысячи человек. Причем делалось это, как сообщает агентство "Интерфакс" силами и за счет компании, получившей этот участок в аренду для последующей застройки.