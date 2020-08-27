Двое калининградцев «привезли» коронавирус из Бельгии и Турции

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининградской области за сутки было выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Среди заболевших:
- два медицинских работника (один выявлен при плановом скрининге, другой при обследовании по контакту с ранее заболевшим в семье);
-помощник воспитателя (группа временно закрыта, 30 контактных детей и 2 сотрудника будут находится под медицинским наблюдением, обследованы);
-воспитатель (группа временно закрыта, 23 ребёнка и 2 сотрудника будут находится под медицинским наблюдением, обследованы);
-сотрудник администрации г. Калининграда;
- менеджер ювелирного магазина (выявлена по контакту с заболевшей коллегой);
- телеграфист;
- два неработающих (в том числе один выявлен по контакту с заболевшим родственником; другой при оформлении документов как прибывший из Свердловской области);
- два работника предприятий,
- сотрудник правоохранительных органов;
- Школьница;
- Сотрудник банка;
- два пенсионера (в том числе один заболел по контакту в семье);
- два завозных случая - заболевшие прибыли из Бельгии и Турции, обследованы в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ.
Всего в области по состоянию на четверг, 27 августа, зарегистрировано 3348 случаев заболевания.