Двое калининградцев «привезли» коронавирус из Бельгии и Турции

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининградской области за сутки было выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- два медицинских работника (один выявлен при плановом скрининге, другой при обследовании по контакту с ранее заболевшим в семье);

-помощник воспитателя (группа временно закрыта, 30 контактных детей и 2 сотрудника будут находится под медицинским наблюдением, обследованы);

-воспитатель (группа временно закрыта, 23 ребёнка и 2 сотрудника будут находится под медицинским наблюдением, обследованы);

-сотрудник администрации г. Калининграда;

- менеджер ювелирного магазина (выявлена по контакту с заболевшей коллегой);

- телеграфист;

- два неработающих (в том числе один выявлен по контакту с заболевшим родственником; другой при оформлении документов как прибывший из Свердловской области);

- два работника предприятий,

- сотрудник правоохранительных органов;

- Школьница;

- Сотрудник банка;

- два пенсионера (в том числе один заболел по контакту в семье);

- два завозных случая - заболевшие прибыли из Бельгии и Турции, обследованы в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ.

Всего в области по состоянию на четверг, 27 августа, зарегистрировано 3348 случаев заболевания.