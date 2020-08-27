В Калининграде срочно ищут актеров-тусовщиков для съемок сериала

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде продолжаются съемки сериала-триллера «Кесарь». Очередная киносмена запланирована на четверг, 27 августа – организаторы ищут актеров из числа горожан.

«Из-за смещения времени съемок срочно ищем на дневную смену с 14:00 до 02:00 молодежь на тусовку! От 18 до 40 лет. Предоставляем питание и развоз на такси в конце смены!», - говорится в сообщении в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте».

Напомним, в Калининградской области съемочная группа из Санкт-Петербурга продолжает работать над созданием сериала «Кесарь». Съемки проходят в регионе с 1 августа.

Речь идет о 8-серийном триллере. Съемки продлятся до октября.