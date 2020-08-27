Очевидцы: в Славском районе ночью закидали коктейлями Молотова два магазина

. Фото: Александр Подгорчук

Минувшей ночью сразу два пожара произошло в Славском районе. Вначале, примерно в половине первого, пожарные выехали в поселок Ясное, где в торговой точке, расположенной на первом этаже жилого дома, загорелись деревянные стеллажи. Местным жителям удалось погасить огонь до прибытия огнеборцев.

А примерно через два часа, по данным МЧС, вспыхнул магазин "Надежда" в поселке Гастеллово. Пожарным удалось довольно быстро ликвидировать возгорание.

Пострадавших нет. Что интересно, в обоих случаях, по данным группы "Инцидент - Советск" в социальной сети "ВКонтакте", имел место умышленный поджог. Магазины якобы закидали бутылками с коктейлями Молотова. Ведется проверка.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области позже пообещали представить подробности по инцидентам.