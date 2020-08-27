Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки было выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об том сообщает региональный оперативный штаб.

«У одиннадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у двух диагностирована пневмония. У пятерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании», - рассказали в оперштабе.

Сейчас в области зарегистрировано 3348 случаев заболевания.

По состоянию на четверг, 27 августа, на COVID-19 обследовано 159 524 человека, под медицинским наблюдением остаются 319 человек.