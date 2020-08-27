Под Черняховском в кювет съехал «Фольксваген» с пьяным водителем

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Черняховском районе пьяный водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и улетел в кювет. ДТП произошло в 20-м километре автодороги «Ульяново-Маевка-Высокое»

Прибывшие на место автоинспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, который установил состояние алкогольного опьянения с результатом 1.220 мг/л в выдыхаемом воздухе. В результате на водителя составили административный протокол, его лишат прав на полтора года.

В отношении водителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В дорожно-транспортном происшествии водитель не пострадал.

Ещеодно ДТП произошло в Зеленоградском районе. 49-летняя водитель «Мерседеса» не справилась с управлением на закруглении дороги и врезалась в придорожное дерево.

В результате аварии водитель получила травмы и была госпитализирована.