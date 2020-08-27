Обзорную площадку на озере Чайка на Куршской косе закрыли на полгода

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории Куршской косы начинают ремонт обзорной площадки у озера Чайка. Как сообщает пресс-служба нацпарка, там собираются заменить деревянную площадку.

«Для этой работы требуются определенные погодные условия, поэтому реконструкция займет не менее полугода», - отмечают в пресс-службе.

Как рассказали на косе, дно озера Чайка покрыто илом, толща которого у болотистого берега в окрестностях Высоты Мюллера достигает 1,5 м. Летом можно увидеть, как илистые отложения выходят на поверхность.

Судя по всему, именно в этом и состоит сложность при проведении ремонтных работ.