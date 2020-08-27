В Светлом автоинспекторы выявили два неисправных пассажирских автобуса

В Светлом инспекторы ГИБДД в ходе рейда выявили два неисправных пассажирских автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водители управляли автобусами с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. За это на них составили административные протоколы и оштрафовали на 500 рублей каждого.

По фактам выявленных нарушений сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки в отношении должностных лиц ответственных за выпуск на линию автобусов с неисправностями при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.