В Калининграде из-за коронавируса закрыли две группы в детсадах

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В Калининграде две группы в детсадах закрыли на карантин из-за выявленного коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В одной из групп коронавирус был выявлен у помощника воспитателя. В результате группу временно закрыли, 30 контактных детей и 2 сотрудника взяли под медицинское наблюдение.

Также коронавирус был выявлен у воспитателя в другом детсаду, 23 ребёнка и 2 сотрудника также взяты под меднаблюдение.

Всего в области за сутки было выявлено 18 новых случаев коронавируса.