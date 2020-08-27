Калининградка в свой день рождения пырнула наглого гостя ножом в живот

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В Калининграде за причинение тяжкого вреда здоровья задержана 32-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Книжной. Горожанка пригласила приятеля на день рождения. Отпраздновав как следует, мужчина отказался покидать квартиру, начался конфликт, в ходе которого наглый гость получил удар ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу, а поножовщицу – в отдел полиции, где на нее завели уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.