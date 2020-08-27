Саперы вывезли из леса в поселке Павлово 31 боеприпас времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийском городском округе продолжаются работы по очистке лестного массива в поселке Павлово от боеприпасов времен войны.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, накануне группы разминирования соединения морской пехоты обезвредили 31 взрывоопасный предмет. Среди них 28 артиллерийских снарядов, фауст патрон, граната РГД-42 и взрыватель к артиллерийскому снаряду.

Обнаруженные боеприпасы вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.

Напомним, под Балтийском, в районе Павлово, 9 августа при взрыве снаряда пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками. Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка.