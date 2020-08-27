Зрителями на фестивале «Голосящий КиВиН-2020» станут куклы

В зале на кресла «рассадили» птичек-кивинов. Фото: пресс-служба «Янтарь-Холла»

В Светлогорске в «Янтарь холле» готовятся к проведению музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2020».

Как говорится на официальной страничке площадки в «ВКонтакте», театр полностью подготовлен и оборудован всем необходимым для безопасного нахождения на мероприятии.

На фотографиях, которые выложили организаторы, видно, что в зале на кресла «рассадили» птичек-кивинов. Сделано это для того, чтобы обозначить зрителям места, которые не нужно занимать, с целью соблюдения социальной дистанции.

Ранее пресс-служба фестиваля сообщала, что из-за пандемии коронавируса зрительный зал будет заполнен не более чем на 50 процентов.

Кроме того, организаторы пошли на разграничение потоков зрителей. В дни концертов, 28 и 29 августа, в «Янтарь холле» будут открыты четыре входа, которые ведут к определенным местам в амфитеатре, партере и на балконе.

Вход в концертный зал будет разрешен только зрителям в масках и перчатках.

Отметим, сегодня, 27 августа, в Светлогорске состоится первый показ выступлений участников фестиваля «Голосящий КиВиН».

На участие в гала-концерте претендуют:

1. «Уже не дети», Калининградская область, г. Светлый

2. «Нефтик», г. Нефтекамск

3. «Волжане», СамГТУ, г. Самара

4. «Так-то», г. Красноярск

5. «Михаил Дудиков», Ставрополь, СКФУ

6. «Такая история», ОГУ, г. Орел

7. «Наполеон Динамит», Тюменская область

8. Университет МФЮА «Город Питон», г. Москва

9. «Армянская сборная», г. Москва

10. «ЮРА», Сборная университета “СИНЕРГИЯ”г. Москва

11. «Сборная Татнефти», г. Альметьевск

12. «Станция Динамо», РЭУ им. Плеханова, г. Москва

13. «Полуостров», КФУ, г. Симферополь

14. «Русская дорога», Сборная АГПУ, г. Армавир

15. «Дети Тьюринга», БГУ, г. Минск

16. «Сборная Снежногорска», Мурманск – столица Арктики