За сутки с затонувшей немецкой баржи под Балтийском подняли 405 боеприпасов

. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

С немецкой баржи, которая затонула в море под Балтийском, за сутки подняли 405 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Специалисты достали из воды 397 артиллерийских снарядов 20-мм калибра, три артиллерийских снаряда 150-мм калибра, два артиллерийских снаряда 88 -мм калибра, три артиллерийских снаряд 105 мм калибра.

Напомним, для проведения работ по разминированию баржи в область прибыли специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». По предварительным данным, на борту баржи находятся около семи тысяч авиабомб, фугасов и фаустпатронов.