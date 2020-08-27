На Сельме откроют 18-метровый уличный скалодром

Это визуализация будущего скалодрома. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Калининграде на территории стадиона «Сельма» откроют уличный скалодром высотой более 18 метров. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Отмечается, что скалодром смонтируют по федеральной программе наследия ЧМ 2018.

«Сооружение на Согласия, 41 дополнит базу регбистов и футболистов рядом с синтетическим игровым полем и подтрибунными помещениями, летним стрельбищем лучников, натуральными мини-полями, современной площадкой для уличной гимнастики и норм ГТО», - говорится в сообщении.