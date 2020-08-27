В область по проекту «Земский учитель» приехали 18 педагогов из других регионов РФ

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В 2020 году в рамках федерального проекта «Земский учитель» в Калининградскую область приехали 18 учителей. Об этом сообщила министр образования Светлана Трусенева.

«Это педагоги по математике, географии, информатике, биологии, химии, технологии, иностранным языкам и в начальную школу, – сообщила Светлана Трусенева. – Этот проект позволил нам приступить к разработке отдельной кадровой программы для принятия мер поддержки выпускников и студентов, которые учатся у нас и готовы работать в школах. Поддержим стипендиями тех студентов, которые заключат договоры с образовательными организациями, имеющими вакансии, выпускников вузов и колледжа при первом устройстве на работу в школы нашего региона. Также предусмотрим гранты в отношении педагогических работников-наставников, их опыт и знания помогут скорейшему становлению молодежи в профессии».

По ее словам, власти также поощряют специалистов, которые помогают ученикам и учителям быстро усваивать учебный материал и получать новые качественные результаты. Пятеро таких педагогов в четверг получили автомобили для служебных поездок.