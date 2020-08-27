В Пионерском задержали серийного дачного вора

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В Пионерском полицейские задержали мужчину, который помышлял кражами из дач. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратились владельцы двух дачных домиков с заявлениями о краже. Правоохранители изъяли следы обуви подозреваемого и выяснили, что кражу совершил один человек. Вскоре они установили личность вора, им оказался 43-летний местный житель.

В ходе обыска у мужчины изъяли часть похищенного имущества. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Сейчас любитель дач помещен в ИВС.