Пианиста Дениса Мацуева огорчила цена билетов на свой концерт в Калининграде

Денис Мацуев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитый пианист Денис Мацуев накануне визита с концертом в Калининград от «Комсомолки» узнал о ценах на свое выступление у стен Кафедрального собора 3 сентября. Услышав, что билеты стоят от 2 до 10 тысяч рублей, он удивился.

- Я не знал этого, - сказал Денис Мацуев. - Когда речь идет о концертах моего абонемента или моего фестиваля, я контролирую все, вплоть до цен на билеты. Прекрасно понимаю, что времена не самые легкие для всех. Цены на этот концерт – это вопрос к калининградским организаторам. Честно говоря, меня эта ценовая политика не радует. Потому что это совершенно не карантинная цена, мягко говоря.

При этом пианист сказал, что для него сейчас, после длительного карантинного перерыва, самое важное играть, и он готов это делать даже бесплатно.

- Гонорары для меня никогда не были приоритетом. – говорит он - Я обязательно сделаю все возможное, чтобы на концерт в Калининграде попали студенты и дети из музыкальных школ. Я всегда делаю так, чтобы в зале еще было мест 100 для учеников музыкальных школ и студентов колледжей.

Большое интервью с Денисом Мацуевым, которое он дал «Комсомолке», находясь в Сочи, читайте в субботу 29 августа.