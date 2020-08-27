Житель Гусева избил до смерти случайного прохожего

В Гусеве будут судить местного жителя, который избил до смерти прохожего. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в марте этого года около одного из баров. Пьяный мужчина набросился с кулаками на прохожего и избил его. Горожанин потерял равновесие и упал, ударившись затылочной частью головы об асфальт.

От полученной черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга, мужчина скончался спустя две недели в больнице.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Судебное заседание состоится 8 сентября.