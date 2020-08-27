В Калининградском зоопарке попугаев выпустили в уличный вольер

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском зоопарке состоялся первый пробный пуск попугаев в авиарий Дома тропических птиц. В просторный уличный вольер первыми запустили ручных представителей попугаичьего стада: Арчи и Моника. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Птицы освоились в новом месте.

«Поругавшись с Моникой, Арчи разошелся, поверил в себя и стал общаться с посетителями. Подходившим к вольеру, он приветливо говорил «Пока!», - говорят в зоопарке.

В тот день еще пять птиц решились выйти на улицу. Первая прогулка пернатых длилась 8 часов.