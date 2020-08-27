В калининградской филармонии появится новое культурное пространство

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В здании областной филармонии организуют новое многофункциональное культурное пространство, в котором будут проводиться концерты, мастер-классы, выступления артистов, творческие встречи, фестивали, выставки, презентации, конференции, лекции, заседания дискуссионных клубов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, проект будет реализован по программе приграничного сотрудничества Россия-Литва.

«После ремонта запланировано приобретение звукового и светового оборудования, видеопроекционного экрана и другой техники. Уже сейчас авторская архитектурная студия «Арка» разрабатывает дизайн проекта», - отметили в пресс-службе правительства.

Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова совместно с администрацией муниципалитета Неринга в 2020-2021 годах реализуют проект «Приграничное сотрудничество по сохранению культурного наследия для развития туризма и общества (Наследие для жизни)». В Неринге реконструируют здание школы пос. Прейла. Оба объекта были возведены в одно время (в 1907 году) и имеют множество уникальных и аутентичных архитектурных элементов и невосполнимый туристический потенциал. Здание концертного зала Калининградской филармонии было построено в архитектором Фридрихом Хайтманом в 1904-1907 годах.