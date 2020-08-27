Калининградка пожаловалась Силанову на работающую до утра кальянную

Жительница Калининграда пожаловалась главе города Алексею Силанову на кальянную, которая работает до пяти часов утра и мешает жильцам дома. Об этом, в том числе, шла речь в ходе личного приема, который провел мэр, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

По словам горожанки, кальянная находится на первом этаже в жилом доме на улице Беломорской. И в первую очередь, женщину интересовала законность такого соседства.

«Глава города дал поручение специалистам направить обращение в соответствующие службы - Роспотребнадзор и в Управление внутренних дел», - сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.