В Калининграде выставили на продажу «Эпицентр» и «Сити»

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В Калининграде выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Эпицентр» на улице профессора Баранова. Соответствующее объявление было опубликовано на «Авито» в среду, 26 августа.

За «Эпицентр» просят 5 млрд рублей. В объявлении продавца отмечается, что посещаемость ТРК составляет 15 000 чел.\день. Сам комплекс имеет федеральных арендаторов и соответствует требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Также за 1,5 млрд рублей в Калининграде продают торговый центр «Сити» на Московском проспекте. В объявлении говорится, что центр можно купить по частям.

Отметим, что на прошлой неделе на продажу за 1,5 млрд рублей выставили торговый центр «Маяк» на ул. Театральной.