Денис Мацуев: Концертный зал Калининграду нужен как воздух!

Денис Мацуев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининграде необходимо построить зал, пригодный для концертов классической музыки. Об этом «Комсомолке» сказал знаменитый пианист Денис Мацуев, чье выступление состоится 3 сентября на острове Канта.

- Концертный зал Калининграду нужен как воздух! Надеюсь, мы встретимся с вашим губернатором и поговорим об этом. Стадион это прекрасно. Я сам фанат футбола. Но хотелось бы не забывать и о концертных залах с настоящей академической атмосферой и правильной акустикой, - сказал Денис Мацуев.

Музыкант отметил, что Калининградская область им особенно любима.

- Я хочу, чтобы в Калининграде филармоническая афиша была очень яркая, чтобы оркестр был большой, чтобы публика могла попадать за нормальные цены на артистов высочайшего класса, – добавил пианист.

Напомним, Дениса Мацуева огорчили цены билетов на собственный концерт в Калининграде. Билеты на его выступление на острове стоят от 2 до 10 тысяч рублей. Артист назвал эти цены совсем не карантинными.

Большое интервью с Денисом Мацуевым, которое он дал «Комсомолке», находясь в Сочи, читайте в субботу 29 августа.