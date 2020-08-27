За совершенное 22 года назад убийство калининградца отправили в колонию особого режима

Московский районный суд Калининграда отправил в исправительную колонию особого режима 51-летнего мужчину, который в июне 1998 года задушил девушку в Южном парке.

Как установлено, с целью удовлетворения своих половых потребностей преступник с применением насилия надругался на 17-летней девушкой, которая пыталась оказать ему сопротивление. Насильник несколько раз ударил жертву, а потом задушил.

Хотя сам подсудимый свою вину так и не признал, Собранных 1-м отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального управления СКР вполне хватило для вынесения обвинительного приговора. Убийца проведет за решеткой 11 лет.

Хотя на самом деле гораздо больше. Дело в том, что еще в 2016 году все тот же калининградец был осужден обастным судом за убийство двух лиц с особой жестокостью и иные насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Так что, остаток своей жизни он проведет в местах лишения свободы.