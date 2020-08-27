В Калининградскую область за два летних месяца приехали 270 тысяч туристов

Летом туристов было много, ждут гостей и осенью. Фото: Александр КАТЕРУША

Порядка 270 тысяч туристов приехали, а точнее прилетели в Калининградскую область этим летом после того, как были сняты карантинные ограничения. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- С 28 июня по 27 августа к нам приехало 270 тысяч человек. На уик-энд 28-29-30 августа у нас достаточно высокий процент бронирования, так что цифра будет увеличена, - сказал он.

По данным регионального министерства по культуре и туризма, к нам приезжали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Казани, Архангельска, Мурманска, Череповца, Белгорода, Сыктывкара и других городов.

Министр отметил, что в регион в этом сезоне могли попасть только, прилетев на самолете.

- На поездах было сложно приехать. Практически невозможно было приехать на машинах. Основной поток приходился на аэропорт «Храброво». У них пассажиропоток вырос на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, - сказал Андрей Ермак.

Андрей Ермак отметил, что на осень в Калининградской области забронировано порядка 70 процентов номеров в отелях.

- Пока сентябрь выглядит очень неплохо. Отельеры фиксируют высокий интерес к Калининградской области и в октябре, - сказал Андрей Ермак.