На Янтарном комбинате добыли два уникальных самородка

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

На Калининградском янтарном комбинате во вторник, 25 августа, добыли сразу два самородка. Как сообщает пресс-служба предприятия, янтарные тяжеловесы получили символичные имена в преддверии профессионального праздника работников комбината – Дня шахтёра.

«Камень весом 1200 граммов назван «Приморским», а экземпляр весом 1080 граммов – «Пальмникенским» в честь двух месторождений предприятия», - сообщили в пресс-лужбе комбината.

Сообщается, что форма «Приморского» близка к овалу, а палитра цветов простирается от темно-коричневого до светло-желтого. «Пальмникенский» имеет неправильную форму, с одной из сторон напоминающую лист клевера. Самородок окрашен в насыщенно медовые оттенки. Эти самородки стали десятым и одиннадцатым из числа найденных гигантов с начала добычного сезона, стартовавшего в этом году только в конце мая – на два месяца позже обычного.