Жуткое зрелище: нал заливом под Калининградом пронесся водяной смерч

. Фото: Подслушано|СВЕТЛЫЙ 39rus

Водяной смерч пронесся в четверг над Калининградским заливом вблизи поселка Взморье. На высокую вероятность появления торнадо специалисты указывали еще несколько дней назад, и вот теперь это действительно произошло.

Фото и видео торнадо появились в группе "Подслушано|СВЕТЛЫЙ 39rus" и вызвали споры среди подписчиков. Некоторые посчитали, что в объектив попала дождевая туча, но в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» уверены, что над заливом сняли именно торнадо.

- Сезон водяных смерчей открыт! – говорят любители метеорологии.

Причиной формирования торнадо стала разница в температурах воды и находящегося над ней воздуха. В таких условиях на границе более холодных нисходящих потоков под мощными кучево-дождевыми облаками и восходящих потоков от поверхности воды создаются динамические условия для появления вращения и характерной «трубы» из конденсата. Такие смерчи как правило имеют продолжительность существования не более чем 5-10 минут, крайне редко выходят на сушу в нашем регионе (при выходе моментально распадаются) и имеют слабую силу - в основном распыляют воду.

Последний раз смерч видели над Калининградским заливом 26 июля 2009 года - его заметили жители Светлого и Прибрежного.