В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 28 августа, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-т Советский 82, ул. Зоологическая 1-7, 11а –11е, ул. Косм. Леонова 6а, ул. Литовский Вал 23-29, 47а, 49а, пр-т Московский 169а, ул. Д. Донского 23 К-2, 27 К-1, 2, ул. Коломенская 18 (КНС), 20-28, 23, 23а, ул. Велосипедная дорога (квартал жилых домов).

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на пр-те Советском 40 (СОШ № 43) и на ул. Кропоткина 8 (гимназия №1).

До 16:00 вода отключена на пр-те Победы 1-3, 9а,11, 2Б, 2в, 10-12 и на ул. М. Расковой 12-18, 15, 17.