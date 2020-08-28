Прокуратура добилась закрытия прохода на крышу многоэтажки на Литовском валу

В Калининграде прокуратура добилась ограничения доступа подростков на крышу многоэтажного дома на Литовском валу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в социальных сетях была опубликована фотография сидящих детей на крыше дома №23. В ходе проверки было установлено, что на крышу был свободный доступ, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

После того, как в адрес директора ООО «Управляющая компания Ленинградского района» было внесено представление, доступ на крышу был закрыт.