Два медработника, воспитатель и кассир: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- два медицинских работника (один заболел по возвращению из отпуска в Карачаево-Черкессии );

- воспитатель детского дошкольного учреждения (группы временно закрыты, дети и сотрудники под медицинским наблюдением, будут обследованы в установленном порядке);

- шестеро пенсионеров (в том числе две заболели по контакту в семье, один выявлен при оформлении на плановую госпитализацию)

- две школьницы (контакт с заболевшими родственниками)

- два неработающих

- работник предприятия,

- два офис-менеджера;

- Контролёр охранного предприятия

- Продавец кассир непродовольственного магазина;

- Абитуриент (обследован при поступлении в столичный ВУЗ),

- шеф-повар при трудоустройстве,

- завозной случай - прибывшая из Польши, обследована в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 3369 случаев заболевания.