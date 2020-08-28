Два медработника, воспитатель и кассир: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
- два медицинских работника (один заболел по возвращению из отпуска в Карачаево-Черкессии );
- воспитатель детского дошкольного учреждения (группы временно закрыты, дети и сотрудники под медицинским наблюдением, будут обследованы в установленном порядке);
- шестеро пенсионеров (в том числе две заболели по контакту в семье, один выявлен при оформлении на плановую госпитализацию)
- две школьницы (контакт с заболевшими родственниками)
- два неработающих
- работник предприятия,
- два офис-менеджера;
- Контролёр охранного предприятия
- Продавец кассир непродовольственного магазина;
- Абитуриент (обследован при поступлении в столичный ВУЗ),
- шеф-повар при трудоустройстве,
- завозной случай - прибывшая из Польши, обследована в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 3369 случаев заболевания.