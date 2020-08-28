В Калининграде приставы арестовали более 100 машин должников по транспортному налогу

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С начала года судебные приставы арестовали 104 автомобиля должников по транспортному налогу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помогать разыскивать транспортные средства должников помогают камеры «Безопасного города». Общая стоимость арестованного транспорта составила 38,5 млн рублей.

«Опасаясь лишиться автомобилей, 65 должников погасили задолженность на общую сумму 1 540 000 рублей, после чего арест с имущества был снят», - отметили в пресс-службе ведомства.

При этом, свыше 100 тысяч рублей автовладельцы оплатили непосредственно в местах проведения рейдов с помощью терминалов.