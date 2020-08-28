Заваленная шкафами в раздевалки бани пенсионерка добилась компенсации морального вреда

В мае прошлого года жительница Калининграда решила сходить в баню. Горячую воду, как это часто бывает, отключили, а женщина привыкла содержать себя в чистоте. Поэтому решила воспользоваться льготным талоном на помывку, положенным ей как пенсионерке.

Все бы ничего, но, уже после освежающей процедуры горожанка оказалась погребена под упавшими на нее металлическими шкафами, установленными в раздевалке. Хорошо еще, что рядом оказалась другая посетительница: сама она, как ни старалась, помочь несчастной не смогла, зато вызвала «Скорую». Пострадавшую госпитализировали – в больнице у нее диагностировали множественные переломы, пришлось пройти длительный курс лечения в стационаре, а затем еще и амбулаторный. Но даже после этого полностью восстановить здоровье не удалось, калининградка продолжает испытывать боль и трудности в повседневном быту, не может обходиться без помощника.

Предприятие попросту проигнорировало претензию клиентки, и та была вынуждена пойти в суд. Туда представитель бани явился, но лишь затем, чтобы просить отказать в иске. Мол, пенсионерка сама опрокинула шкаф, наступив на его порог. .

- По итогам разбирательства признано, что доводы стороны ответчика о наличии грубой неосторожности в действиях истца не подтверждены какими-либо допустимыми доказательствами по делу, - прокомментировали в пресс-службе Московского районного суда. - Кроме того, обстоятельства получения травм, изложенные истицей, никем не опровергнуты.

Таким образом, с банщиков было решено взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. А поскольку ответчик нарушил права истицы как потребителя, суд также пришел к выводу о необходимости еще и оштрафовать виновного за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя на 100 тысяч рублей.