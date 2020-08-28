Обидевшись на парня, жительница Советска обвинила его в изнасиловании

В начале августа 22-летняя жительница Советска обратилась в межрайонный следственный отдел регионального управления СКР с заявлением об изнасиловании. Как утверждала горожанка, над ней надругался 28-летний знакомый, которого она позвала в гости.Что ж, и такое случается. Вот только указанные потерпевшей факты по ходу процессуальной проверки подтверждения не нашли и были опровергнуты. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

Зато пресловутый состав явно просматривался в действиях заявительницы. Поэтому тот же МРСО уголовное дело все-таки возбудил – но уже по факту заведомо ложного доноса.

- После опровержения следствием ее доводов, женщина признала себя виновной и пояснила, что заявила об изнасиловании ложно из-за возникшей обиды к своему знакомому, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калининградской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ну а поскольку преступление, в котором пытались обвинить советчанина, относится к категории тяжких, то в документах фигурирует часть 2 статьи 306 УК РФ. Согласно санкциям которой, мнимой жертве насилия грозит до 3 лет лишения свободы.