Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области был выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Шестнадцать случаев подтверждено в Калининграде, два случая – в Зеленоградском городском округе, по одному – в Гусевском, Гурьевском округах.

Также зарегистрирован один привозной случай.

По данным оперштаба, по состоянию на 28 августа на COVID-19 обследовано 161 305 человек, из них выявлено 3 369 случаев заражения. С начала пандемии в области 2 783 человека выздоровели, умерли 67, остаются под медицинским наблюдением 338 человек.