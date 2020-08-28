Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области был выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Шестнадцать случаев подтверждено в Калининграде, два случая – в Зеленоградском городском округе, по одному – в Гусевском, Гурьевском округах.
Также зарегистрирован один привозной случай.
По данным оперштаба, по состоянию на 28 августа на COVID-19 обследовано 161 305 человек, из них выявлено 3 369 случаев заражения. С начала пандемии в области 2 783 человека выздоровели, умерли 67, остаются под медицинским наблюдением 338 человек.