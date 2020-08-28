В Калининграде трое пенсионеров лишились 700 тыс рублей после общения с телефонными мошенниками

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде трое пенсионеров лишились 700 тысяч рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Аферисты рассказали пожилым людям, что их счета были заблокированы, чтобы защитить деньги. А затем предложили перевести средства на безопасный сберегательный счет. После этого пенсионеры сняли свои сбережения и перевели их на банковские счета мошенников.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, полиция устанавливает личности злоумышленников.