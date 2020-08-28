В Калининграде трое пенсионеров лишились 700 тыс рублей после общения с телефонными мошенниками

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В Калининграде трое пенсионеров лишились 700 тысяч рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Аферисты рассказали пожилым людям, что их счета были заблокированы, чтобы защитить деньги. А затем предложили перевести средства на безопасный сберегательный счет. После этого пенсионеры сняли свои сбережения и перевели их на банковские счета мошенников.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, полиция устанавливает личности злоумышленников.