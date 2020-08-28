Приемный покой областной больницы в Калининграде дооснастят оборудованием и отремонтируют

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С начала года Областная клиническая больница в Калининграде получила оборудования почти на 400 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил главврач больницы Константин Локтионов, уже введен в работу второй ангиограф, второй аппарат магнитно-резонансной терапии, а также приобретено два новых КТ. Обновлено оборудование операционных, закуплены наркозные и эндоскопические комплексы. В ближайшее время ожидается поставка оборудования на сумму около 150 миллионов рублей.

«Мы продолжим расширять объем плановой медицинской помощи, – сказал Локтионов. – При этом особый акцент делаем на оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Сейчас в условиях изменившейся маршрутизации актуальность приобрела реконструкция приемного отделения. К нам направляются пациенты с экстренной хирургической патологией, острыми нарушениями мозгового кровообращения, которые ранее госпитализировались в ЦГКБ».

Локтионов добавил, что сейчас готовится проектно-сметная документация, выделено около 4 миллионов рублей на проведение ремонтных работ и дооснащение приемного покоя.