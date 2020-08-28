Стало известно, когда в Калининградской области заработает программа кешбека для туристов

Андрей Ермак. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области с 1 октября планируют запустить туры по программе «Кешбек Ростуризма» - в этом федеральном проекте регион принимает активное участие. Речь идет о возврате части денег, потраченных на туры. Об этом рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Мы на третьем месте после Санкт-Петербурга и Татарстана в части предложения этого туристического кешбека. Статистика уже говорит о том, что среднее количество пребывания по турам с кешбеком – 8 дней. По состоянию на 27 августа было продано около 52 туров.

- В Калининградской области эта программа будет действовать, как планируется, только с 1 октября 2020 года. Мы сознательно на это пошли, поскольку август и сентябрь являются очень популярными с точки зрения загрузки отелей и покупки туров в Калининградскую область. Плюс будет запущена программа «2+1». Суть ее в том, что ряд отелей предоставляют одну ночь бесплатно, если турист оплачивает две ночи. Это касается индивидуальных туристов, которые приезжают к нам, например, с четверга по воскресенье или с пятницы по понедельник. Плюс действует скидка 25 процентов по чеку в ресторане. Также будем предлагать бесплатную или с большой скидкой экскурсию тем людям, которые воспользуются программой «2+1», - говорит Андрей Ермак.

Министр отметил, что кешбэком могут воспользоваться и жители Калининградской области.

Отметим, туристы, которые планируют поучаствовать в этой программе, могут рассчитывать на компенсацию от 5 до 15 тысяч рублей. По подсчетам федерального правительства, это до 20% от стоимости среднего тура.