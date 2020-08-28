Антон Алиханов: Пункт пропуска в Дубках надо открыть до конца октября

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Пункт пропуска в Дубках необходимо открыть до октября, чтобы разгрузить границы в преддверии новогодних праздников. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время рабочего выезда в пятницу, 28 августа.

- Этот пункт пропуска нам крайне важен, особенно в преддверии новогодних праздников, когда традиционно начинают скапливаться большие очереди на границе. Чтобы мы разгрузили «Чернышевское», нам этот пункт пропуска будет крайне полезен, - сказал губернатор. – Нам надо сделать это не просто в этом году, а желательно сделать до конца октября, чтобы тот грузопоток, который к Новому году начинает наращиваться, шел уже через новый пункт пропуска, чтобы у нас не было проблем.

Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова сказала, на пункте все строительные работы закончены, а еще в прошлом году было сделано «расширение полос к пункту пропуска».

Министр отметила, что впереди проведение Минтрансом межведомственной комиссии по определению границ и открытию пункта пропуска.