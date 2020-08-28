В Калининградской области в ДТП пострадали пять человек

. Фото: Александр Подгорчук

Пять человек пострадали в ДТП в пятницу, 28 августа в Советском городском округе. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В 13:05 на 15-м километре автодороги «Липовка-Красное-Каштановка-Громовой» столкнулись «Митцубиси» и «Фольксваген», после этого машины врезались в придорожные деревья. Оба автомобиля двигались во встречном направлении

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек - водитель и три пассажира «Мицубиси» и водитель «Фольксвагена».

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.