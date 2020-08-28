Власти изымут у собственника дом Армина Мюллера-Шталя в Советске

Дом разрушается много лет. Фото: Александр КАТЕРУША

Дом-памятник, в котором родился актер Армин Мюллер-Шталь, расположенный в Советске, будут изымать у собственника через суд. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время рабочего выезда в Советск в пятницу, 28 августа.

Накануне собственника уникального здания в очередной раз оштрафовали.

- Службой по охране объектов культурного наследия подано заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. То отношение собственника, которое мы видим, приведет к утрате объекта. Мы будем просить правоохранителей отнестись к этому заявлению позитивно, возбудить уголовное дело и начать процедуру, – сказал глава региона.

Он отметил, что встречался с собственником этого здания.

- Мы предлагали ему различные варианты, но, к сожалению, он покупал дом и хочет, понятно, эти деньги вернуть. Он рассчитывал на одну экономику, а получил… Мы, конечно, с пониманием к этому относимся, но не видим никаких действий с его стороны по защите того, чем он владеет. Защитил хотя бы стекла, - сказал губернатор и привел в пример еще одного горе-собственника.

На этот раз – старинных фахверковых складов в Железнодорожном. – Сначала собственник начал вроде что-то делать, разбирать, приводить в порядок. Сейчас все бросил. Будем реагировать таким же образом, изымать из собственности, стараться наказывать! У нас есть программы, будем заниматься восстановлением этих зданий.