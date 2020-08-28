Станция скорой помощи получит 8 новых реанимобилей

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Городская станция скорой медицинской помощи и четыре ее подстанции в муниципалитетах Калининградской области получат новые реанимобили. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Восемь автомобилей класса «В» приобретены за счет регионального бюджета, на их покупку было выделено более 22 млн рублей.

Машины пополнят парк автомобилей СМП Городской станции скорой медицинской помощи, а также ее подстанций в Озерске, Правдинске, Славске и пос. Большаково Славского городского округа.

«Приобретение современного санитарного автотранспорта способствует повышению оперативности и качества СМП, создает условия для своевременной и комфортной эвакуации пациентов, позволяет снизить время простоя бригад по причине возникновения технических неисправностей и, в конечном итоге, снизить время ожидания бригад пациентами», - добавили в пресс-службе правительства области.