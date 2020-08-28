«Тяжело шутить»: команда из Белоруссии объяснила отказ приехать на «Голосящий КиВиН» в Светлогорск

«Доктор Хаусс». Фото: vk.com

Приехать на «Голосящий КиВиН-2020» должны были три команды из Беларуси - «Доктор Хаусс», «BELARUSЫ» и «Дети Тьюринга», но сделать это смог только последний коллектив. Мы связались с фронтментом «Доктор Хаусса» Павлом Малаховым, который объяснил, почему его команда отказалась от выступления на фестивале.

- Мы получили приглашение, но после 1/4 отказались в виду сложной политической ситуации в стране, - рассказал Павел. - Имея опыт в четвертьфинале, мы знали, что шутить будет очень тяжело. Этот опыт нам запомнится надолго, когда вплоть до выхода на сцену мы читаем новости, чтобы изменить сценарий. Да и другие шутки в таком положении от белорусов не воспринимаются. Выносить сор из дома не очень хотелось. Нам от этого совсем не весело.

Напомним, за «Голосящий КиВиН» поборются 16 команд. Генеральная репетиция пройдет в «Янтарь Холле» сегодня, концерт-съемка с жюри - завтра.