На реконструкцию стадиона в Советске требуется 200 млн рублей

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Проект реконструкции стадиона «Красная звезда» в Советске проходит экспертизу. Есть надежда, что результат будет положительный. Об этом сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время рабочего выезда в Советск в пятницу, 28 августа.

- К сожалению, муниципалитет уже больше года никак не может выйти из экспертизы с положительным решением. Есть надежда, что последний заход в экспертизу закончится положительным результатом, - сказал губернатор и пошутил, что стадион впору уже называть не «Красной звездой», а «Золотой звездой». – Потому что почти 200 млн рублей будет стоить вся реконструкция.

Есть надежда, что в финансировании работ помогут национальные проекты и федеральный бюджет. В противном случае власти намерены в течение двух-трех лет провести реконструкцию стадиона своими силами.

- Проект большой. Помимо самого стадиона там есть запасной стадион, баскетбольные площадки, корт. Это комплексная работа. Стадион находится в знаковом месте, много горожан там проводят досуг. Надо стадион обустроить, потому что с 60-х годов к нему никто с капитальными ремонтными работами не приближался, - сказал глава региона.