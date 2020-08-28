Калининградский торговец проломил голову коллеге тяжелой статуэткой

После трудового дня, который двое калининградцев провели на Центральном рынке, торгуя в палатках по соседству, приятели решили немного отдохнуть в парке неподалеку. Ну а чтобы релакс был полнее, прихватили с собой спиртного.

Все, кто хоть раз участвовал в подобного рода посиделках, твердо знают: последнее дело по ходу импровизированного застолья говорить о своей работе. Лучше, например, о женщинах. Но наши герои этот принцип, видимо, позабыли. И принялись рассуждать, чей товар более пользуется бо льшим успехом у покупателей. В ход шли все более и более серьезные аргументы, но самым тяжелым – во всех смыслах – оказалась статуэтка, которую один из спорщиков вдруг выхватил из своего рюкзака и обрушил на голову оппонента.

Поскольку 39-летнего пострадавшего увезли в больницу, где медики диагностировали у пациента перелом лобной кости, можно считать, спор выиграл 57-летний обладатель статуэтки. Вот только своей победе он вряд ли обрадуется, поскольку «призом» тут может стать лишение свободы. Статья УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по признакам которой возбуждено уголовное дело, предусматривает для виновных сроке до 10 лет.