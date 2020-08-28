Началась продажа билетов на матч «Балтика» - «Акрон»

Как сообщает пресс-служба клуба, билеты уже можно приобрести на официальном сайте ФК «Балтика», в официальном магазине в ТРЦ «Европа» и в киосках «Пресса 39». В день матча, 30 августа, с 11:00 будут работать кассы на стадионе «Калининград»

Болельщики, которые приобрели билеты на весенние матчи против ФК «Армавир», ФК «Авангард» и ФК «Текстильщик», могут воспользоваться ими для обмена на билет на один из трех домашних матчей в августе.

Игра «Балтика» - «Акрон» начнется в 19.00. Напомним, региональные власти разрешили увеличить число зрителей на матчах «Балтики» - на трибунах могут быть заняты 20% мест (было 10%). Это значит, что посмотреть встречу смогут больше 7 тысяч человек.