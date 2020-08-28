В следующем году в Советске откроется кардиоцентр

. Фото: Эдуард Молчанов

В 2021 году во втором по величине городе Калининградской области - Советске - будет открыт сердечно-сосудистый центр, позже здесь появится медико-диагностический комплекс. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время выезда в Советск.

Комплекс появится на улице Гастелло, его строительство начнется через два года. По словам руководителя агентства по имуществу Калининградской области Натальи Кузнецовой, на сегодняшний день необходимо доработать генплан города, чтобы внести в него изменения, которые позволят разместить административные корпуса учреждения.

- Участок под основные здания определен, поэтому в следующем году должен появиться проект, после чего в 2022 году начнутся работы по созданию центра, – сказал Антон Алиханов.

А вот сердечно-сосудистый центр откроется уже в следующем году - в старинном здании на улице 9 января.

- Сегодня ремонтируется дорога от Советска до Гусева. Но, думаю, даже после хорошего ремонта нам не успеть спасти всех людей с острыми сердечными состояниями, перевозя их из Советска в Гусевский сердечно-сосудистый центр, – сказал Антон Алиханов. – Поэтому я принял решение по примеру Гусева создать кардиоцентр в Советске. Это позволит существенно снизить смертность от острых сердечных состояний в северной части региона.